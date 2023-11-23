{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer N2NjYjhjZGNmNzJhNjc0NTljNWI3YTZiOGU0YjQxMTM2ZmUxM2Q1YzYzZDUyOTBjY2JjNjA5NThjNzIzMmE1Mw","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Côte-Rôtie & Condrieu 2022: Report and top-scoring wines

Soil type and winemaking techniques played their part in producing the best examples of Côte-Rôtie and Condrieu this year, but the Côte-Rôties may take a while to come round, says Matt Walls
Matt Walls Matt Walls

Côte-Rôtie

Young Côte-Rôties are normally fairly easy to read, but that wasn’t the case with the 2022s. Many of them appeared very fruity, with soft structures, lacking energy and aromatic detail. There were some excellent exceptions however, often from those originating from old vines grown on schist and fermented with a proportion of whole bunch.

Scroll down to see tasting notes and scores for top-scoring Côte-Rôtie & Condrieu 2022 wines

See all 400 Rhône 2022 tasting notes and scores

Rhône 2022 full vintage report and top-scoring wines

Northern Rhône 2022: Full report and top-scoring wines

Matt Walls’ top-scoring Côte-Rôtie & Condrieu 2022 wines:

The wines below all scored 95 points or above, and are listed Condrieu then Côte-Rôtie in score order.

Related articles

Walls: Côte-Rôtie 2019 in bottle

Walls’ hidden gems: Domaine Garon, Côte-Rôtie

Regional profile: Condrieu plus 12 wines to seek out

Latest Wine News