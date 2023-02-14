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Walls’ hidden gems: Domaine Garon, Côte-Rôtie

It might be small and understated, but with quality increasing each year Matt Walls says it's only a matter of time before this domaine becomes a household name.
Matt Walls Matt Walls

Warhol. Turner. Dali. If I showed you some of their most famous works, could you identify the artist? Even for those who rarely visit art galleries, I suspect the answer would be yes.

Wine, however, is different. Could you reliably name great winemakers just by tasting their wines? Not impossible; but even for the most dedicated wine lover, not always easy.

Sure, there are some winemakers with a style that’s so distinctive that their wines are unmistakable. In this group, I’d include the wines of Emmanuel Reynaud of Château Rayas, Chateau Musar or Jacques Selosse.

Scroll down to see tasting notes and scores for 10 Domaine Garon wines

10 top picks from Domaine Garon:

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