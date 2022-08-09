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Walls’ hidden gems: Domaine Font de Courtedune, Châteauneuf-du-Pape

Matt Walls explores a domaine whose techniques have developed and evolved not through philosophy or ideals, but through local knowledge and practicality, whose processes were adapted to what equipment, grape varieties or soils were available at the time. The results are worth seeking out.
Matt Walls Matt Walls

Establishing a vineyard isn’t something you just rush into these days. Identifying the right site, carrying out soil analysis, selecting suitable rootstocks and varieties, procuring equipment… We’ve made a lot of progress in the past 80 years.

But perhaps we overthink such things. Some estates, such as Domaine Font de Courtedune, have grown organically, with major decisions often being made for practical, rather than stylistic, reasons. And the results, from Côtes-du-Rhône to Châteauneuf-du-Pape, could barely be improved upon.

Scroll down for tasting notes and scores for eight wines to seek out from Domaine Font de Courtedune

Matt Walls’ tasting notes and scores for eight Domaine Font de Courtedune wines

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