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Walls: Gigondas 2013 and 2014 – time to drink up?

Matt Walls revisits the 2013 and 2014 vintages in Gigondas, offering his expert advice on whether to start opening these bottles up or hold on a little longer.
Matt Walls Matt Walls

I clearly remember the summer of 2014 in the Rhône. We were there on holiday, staying not far from the hill of Hermitage. It rained incessantly, I got tonsillitis and we had to rush our two-year-old son to hospital with a severed thumb.

It wasn’t the best holiday we’ve ever had.

That wet summer of 2014 also made an indelible impression on the wines. The 2013 vintage wasn’t without its challenges either – it was certainly unlucky for some.

Positioned between the excellent 2012 and 2015, the 2013s and 2014s have been somewhat disregarded. Now they’re approaching maturity, it was time for a reappraisal.

I was recently in Gigondas to celebrate the 50th anniversary of this appellation’s promotion to cru status. While I was there I tasted around 40 wines – where possible the same cuvée from both 2013 and 2014 – to get a better grasp of how they’re showing today. Stylistically they couldn’t be more different.

Got Gigondas 2013 and 2014 in your cellar? Scroll down for Matt Wall’s tasting notes and scores to see how they’re drinking now

 See Matt Wall’s tasting notes and scores for a selection of Gigondas 2013 and 2014 wines:

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