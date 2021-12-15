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Gigondas, Vacqueyras & Beaumes de Venise 2020: report and top-scoring wines
Matt Walls
‘All good quality years have hydric stress,’ says Jacky Bernard, President of AOC Vacqueyras, ‘otherwise you don’t get the necessary concentration… But extreme stress is counterproductive.’
Scroll down for tasting notes and scores for the top-scoring Gigondas, Vacqueyras & Beaumes de Venise 2020 wines
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