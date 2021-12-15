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Gigondas, Vacqueyras & Beaumes de Venise 2020: report and top-scoring wines

While there may be a bit less consistency in Gigondas 2020 wines, Vacqueyras and Beaumes de Venise reds will provide lighter, juicier and fruitier wines than usual, for early drinking.
Matt Walls Matt Walls

‘All good quality years have hydric stress,’ says Jacky Bernard, President of AOC Vacqueyras, ‘otherwise you don’t get the necessary concentration… But extreme stress is counterproductive.’

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