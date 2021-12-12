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Hermitage 2020: report and top-scoring wines
Matt Walls
This is a remarkably classic vintage for Hermitage given the hot, dry conditions.
The reds have impressive tannic weight and texture, balanced acidity and a good sense of freshness.
Scroll down for tasting notes and scores for the top-scoring Hermitage 2020 wines
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