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PREMIUM

Hermitage 2020: report and top-scoring wines

Matt Walls finds much pleasure across both red and white Hermitage in 2020, with impressive balance, precision and structure coming through despite the hot, dry conditions.
Matt Walls Matt Walls

This is a remarkably classic vintage for Hermitage given the hot, dry conditions.

The reds have impressive tannic weight and texture, balanced acidity and a good sense of freshness.

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