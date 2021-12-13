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PREMIUM

Crozes-Hermitage 2020: report and top-scoring wines

With natural balance, juiciness and concentration, the reds and whites of Crozes-Hermitage 2020 are great picks to buy, with many of them offering particularly good value for money.
Matt Walls Matt Walls

Despite the very dry conditions, this feels like a more naturally balanced vintage than 2017, 2018 and 2019.

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