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Crozes-Hermitage 2020: report and top-scoring wines
Matt Walls
Despite the very dry conditions, this feels like a more naturally balanced vintage than 2017, 2018 and 2019.
Scroll down for tasting notes and scores for the top-scoring Crozes-Hermitage 2020 wines
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See Matt’s top Crozes-Hermitage 2020 tasting notes and scores:
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