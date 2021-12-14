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PREMIUM

St-Joseph 2020: report and top-scoring wines

A successful vintage for both red and white St-Joseph wines, Matt Walls discovers great value and early-drinking capacity for the 2020s.
Matt Walls Matt Walls

This is a very fine vintage for St-Joseph, with excellent red and white wines to be found along the length of the appellation.

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