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Rhône trends to look out for in 2023

Through his depth of knowledge and regular visits to the region, Matt Walls is well placed to highlight three key trends likely to emerge in the Rhône in 2023.
Matt Walls Matt Walls

‘Faced with extreme, repeated and cumulative climatic hazards, how can we best support and adapt our vineyard? Considering these changes, how can the balance of wines be preserved?’ Like many winemakers, Ambre Delorme of Domaine de la Mordorée is embracing 2023 with hope, but also a degree of trepidation.

With a chaotic climate and capricious consumers to contend with, Rhône winemakers are weighing up the best ways to move forward.

Here are three trends to look out for in 2023.

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