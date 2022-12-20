{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer OWYwMGE0NmZjZDJlMjI1ZjE3NDNmNGIzNGRhYzU4OTU5ZjlhYWFjNjM0ODc1YzUyZjcwNWQ4ZTY1ZDBjYzMxNw","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Matt Walls: my top wines of 2022

In a year characterised by outstanding mature bottles, Matt Walls picks out some of his showstoppers. But it's not just the older vintages that shone through - Walls' two 100-point scorers are young wines with incredible potential.
Matt Walls Matt Walls

I remember watching the London fireworks on television last New Year’s Eve. They were spectacular to watch, but where there would usually be throngs of spectators, the streets remained incongruously empty. Social distancing was still in force. It reminded me of my year’s wine drinking up to that point: some dazzling bottles, but often enjoyed without company – or via a screen.

As 2022 began, the Covid-19 pandemic gradually relaxed its grip and many of us hurried back to everyday life. The usual whirlwind of events and tastings that had stalled two years earlier started up once again. And we were as keen to taste winemakers’ wares as they were to pour them. After two years of limitation and loss, many of us were living for the moment.

Scroll down to see tasting notes and scores for Matt Walls’ top wines of 2022

Matt’s top wines of 2022:

Related content

Jonathan Cristaldi: my top fine wines of 2022

Rhône 2021 en primeur: full vintage report and top-scoring wines

Rhône 2021: best value wines

Latest Wine News