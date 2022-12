Jonathan Cristaldi: my top fine wines of 2022

It’s no exaggeration to say that in 2022, the majority of wines I sampled – and many that I drank and enjoyed – were Napa Cabernets.

Looking back over my notes during the months compiling the 2019 Napa Cabernet vintage report, I spent valuable time tasting with several of Napa’s top winemaking talents.

I spent time with Jean Hoefliger, Nigel Kinsman, Thomas Rivers Brown, Atelier Melka’s Maayan Koschitzky, consultant winemaker Julien Fayard, Harlan’s Cory Empting and Bob Levy, just to name a few.

My top wines from that report are out in the world.

{"content":"PC9wPgo8cCBjbGFzcz0icDEiPkluIEZlYnJ1YXJ5LCBJIHNhbXBsZWQgS29zdGEgQnJvd25l4oCZcyBncm91bmRicmVha2luZyBCdXJndW5keSBwcm9qZWN0IGFuZCB3cm90ZSA8c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmRlY2FudGVyLmNvbS9wcmVtaXVtL2V4Y2x1c2l2ZS1jYWxpZm9ybmlhcy1rb3N0YS1icm93bmUtZ29lcy10by1idXJndW5keS00NzY5MzUvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciBub3JlZmVycmVyIj48c3BhbiBjbGFzcz0iczEiPmFuIGV4Y2x1c2l2ZTwvc3Bhbj48L2E+IDwvc3Ryb25nPmZvciBEZWNhbnRlci48L3A+CjxwIGNsYXNzPSJwMSI+SW4gTWFyY2gsIEkgd291bmQgdXAgYXQgQmVhdWxpZXUgVmluZXlhcmQgdGhhbmtzIHRvIEdhcnkgUmllc2NoZWwsIHdob3NlIEF1Y3Rpb24gTmFwYSBWYWxsZXkgd2lubmluZyBiaWQgdW5sb2NrZWQgdGhlIGRvb3JzIHRvIGEgd2Vla2VuZCBvZiBkcmlua2luZ+KAlG5vdCBzYW1wbGluZ+KAlEdlb3JnZXMgZGUgTGF0b3VyIENhYmVybmV0IGJvdHRsZXMgZGF0aW5nIGJhY2sgdG8gMTk2Ny48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+PGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtMyIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2PjwvZGl2Pgo8cCBjbGFzcz0icDEiPkluIE1heSwgdmludG5lciBUb3IgS2Vud2FyZCBvZiBUT1IgdHJlYXRlZCBhIHNtYWxsIGdhdGhlcmluZyBhdCBXaGVlbGVyIEZhcm1zIGluIFNhaW50IEhlbGVuYSB0byB3aW5lcyBmcm9tIGhpcyBjZWxsYXI6IGEgMTk0NSBCZXJpbmdlciBSZWQgdGhhdCwgdG9wcGVkIHVwIGluIDE5OTMsIHRhc3RlZCBvZiBkYXJrIGZydWl0LCB0b2JhY2NvLCB3YWxudXRzLCByYWlzaW5zIGFuZCB3YXMgc2FsdHkgYW5kIGJyaW55IGFuZCBxdWl0ZSBhbGl2ZSEgQSAxOTc0IEhlaXR6IE5hcGEgVmFsbGV5IHdhcyByZW1hcmthYmxlLCBhbmQgVG9yIGNsYWltZWQgaXQgd2FzIGEgTWFydGhh4oCZcyBWaW5leWFyZCBib3R0bGluZywgYnV0IOKAmHRoZXkgcmFuIG91dCBvZiBsYWJlbHMs4oCZIGhlIHNhaWQuIEl0IHdhcyBhbGwgY3VyZWQgbWVhdCwgdG9iYWNjbywgYmxhY2sgb2xpdmUsIGFuZCBsaXF1b3JpY2UuPC9wPgo8aDMgY2xhc3M9InAyIj48Yj5CZXlvbmQgTmFwYTwvYj48L2gzPgo8cCBjbGFzcz0icDEiPlNvIG1hbnkgb2YgdGhlc2UgdGFzdGluZ3MgYW5kIGJvdHRsZXMgc2hvdWxkIHF1YWxpZnkgYXMgbXkgeWVhciYjODIxNztzIHRvcCB3aW5lcy4gQnV0IEnigJl2ZSBmb2N1c2VkIG9uIG15IGZhdm91cml0ZSBwcm9kdWNlcnMsIG1vc3QgY29uc3VtZWQgYXQgaG9tZSBpbiBOb3ZhdG8gaW4gdGhlIFNhbiBGcmFuY2lzY28gQmF5IEFyZWEsIG1lcmUgbWlsZXMgZnJvbSB0aGUgU29ub21hIENvdW50eSBib3JkZXIuPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTQiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj4KPHAgY2xhc3M9InAxIj5JIGxvdmUgU29ub21hIHdpbmVzLiBJIGNhbuKAmXQgZ2V0IGVub3VnaCBvZiBCZW5vdmlhLCBUaHJlZSBTdGlja3MsIE1lcnJ5IEVkd2FyZHMsIGFuZCBDb252ZW4gKERhbiBLb3N0YeKAmXMgbmV3IHByb2plY3QpLiBNeSBhZG9yYXRpb24gZm9yIENhbGlmb3JuaWEgd2luZSBleHRlbmRzIHNvdXRoIGludG8gU2FudGEgQmFyYmFyYSwgdGhlIFNhbnRhIFluZXogVmFsbGV5LCBhbmQgU3RhLiBSaXRhIEhpbGxzLjwvcD4KPHAgY2xhc3M9InAxIj5JIGRyYWluZWQgbWFueSBib3R0bGVzIG9mIFBpbm90IE5vaXIsIENoYXJkb25uYXksIGFuZCBTeXJhaCBmcm9tIERyYWdvbmV0dGUgQ2VsbGFycyBhbmQgTGlxdWlkIEZhcm3igJRwbGVhZGluZyBhdCB0aW1lcyBmb3IgYm90dGxlcyBvZiBMaXF1aWQgRmFybeKAmXMgQ2hhbXBhZ25l4oCUYSBjb2xsYWJvcmF0aW9uIHdpdGggUGVydG9pcy1Nb3Jpc2V0IGluIExlIE1lc25pbC1zdXItT2dpZXIuPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTUiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj48L2Rpdj4KPHAgY2xhc3M9InAxIj5CdXQgbXkgc3RhbmRvdXQgd2luZSBvZiB0aGUgeWVhciB3YXMgYSAyMDEyIDxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjYW50ZXIuY29tL3dpbmUtdHJhdmVsL25hcGEtYW5kLXNvbm9tYS13aW5lcmllcy0xNS10by12aXNpdC00ODM3OTIvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciBub3JlZmVycmVyIj5NYXR0aGlhc3NvbjwvYT48L3N0cm9uZz4gTmFwYSBWYWxsZXkgUmVkIGVuam95ZWQgYXQgYSBob21lIGluIFN0LiBIZWxlbmEuIFdoaWxlIHRoZSB3aW5lcnnigJlzIENsYXJldC1saWtlLCBlbGVnYW50LCBhZ2Utd29ydGh5IHJlZHMgc2hvdyByZXN0cmFpbnQgaW4gdGhlaXIgeW91dGgsIHdpbmVtYWtlciBTdGV2ZSBNYXR0aGlhc3NvbiYjODIxNztzIGZvY3VzIG9uIGVhcmx5IHBpY2tzIGFuZCBoaWdoZXIgbmF0dXJhbCBhY2lkaXRpZXMgbWVhbnMgdGhlIHdpbmVzIGFnZSBiZWF1dGlmdWxseS4gQXQgdGVuIHllYXJzIG9mIGFnZSwgdGhpcyAyMDEyIGlzIGZpbmFsbHkgbW92aW5nIGZyb20gcmVzdHJhaW50IHRvIGEgdmVyaXRhYmxlIGZpcmV3b3JrcyBzaG93LjwvcD4KPGgzIGNsYXNzPSJwMiI+PGI+RmluZGluZyBmb2N1czwvYj48L2gzPgo8cCBjbGFzcz0icDEiPkFib3ZlIGFsbCwgMjAyMiB3YXMgYSB5ZWFyIHRvIHJlY2FsaWJyYXRlIGFuZCBmaW5kIGZvY3VzIGluIHdpbmUgd3JpdGluZy4gSSB3b3VsZCBiZSByZW1pc3Mgbm90IHRvIGV4cHJlc3MgbXkgZ3JhdGl0dWRlIHRvIHRoZSB0YWxlbnRlZCBlZGl0b3JpYWwgdGVhbSBhdCBEZWNhbnRlciBmb3IgYWxsIHRoZWlyIHN1cHBvcnQgYW5kIGhvbm91cmluZyBtZSB3aXRoIHRoZSByZXNwb25zaWJpbGl0eSBvZiBiZWNvbWluZyBEZWNhbnRlcuKAmXMgTmFwYSBjb3JyZXNwb25kZW50LjwvcD4KPHAgY2xhc3M9InAxIj5Gcm9tIHdoYXQgSeKAmXZlIHNlZW4gYW5kIHRhc3RlZCBsaXZpbmcgaW4gdGhlIFNhbiBGcmFuY2lzY28gQmF5IEFyZWEgdGhlc2UgcGFzdCBzZXZlbiB5ZWFycywgTmFwYeKAmXMgbGlnaHQgJiM4MjExOyBhbmQgdGhlIGxpZ2h0IGZyb20gYXJvdW5kIENhbGlmb3JuaWHigJlzIHdpbmUgcmVnaW9ucyAmIzgyMTE7IGlzIGJ1cm5pbmcgYnJpZ2h0ZXIgYnkgdGhlIGhvdXIuIFRoZSBlYXJseSBwb3dlciBicm9rZXJzIHdobyBoYXZlIHNoYXBlZCBpdCBhcmUgbm93IGZpbmUtdHVuaW5nIGl0LiBJdHMgYXVyYSBpcyBhIHNlZHVjdGl2ZSBzaXJlbiBjYWxsaW5nIGZvciBhIGJhdHRlcnkgb2YgbmV3IG9ubG9va2VycywgY2hyb25pY2xlcnMsIHZpbnRuZXJzLCBhbmQgaG9zcGl0YWxpdHkgbWF2ZW5zLCBhbGwgbG9va2luZyBmb3IgYSBwaWVjZSBvZiB0aGUgYWN0aW9uICYjODIxMTsgc29tZSBmb3IgYmV0dGVyLCBzb21lIGZvciB3b3JzZS48L3A+CjxwIGNsYXNzPSJwMSI+V2hhdGV2ZXIgdGhlIG5lYXIgZnV0dXJlIGhvbGRzLCB0aGF0IENhbGlmb3JuaWEgbGlnaHQgaXMgc2hpbmluZyBicmlnaHQuIEkgY2FycmllZCBpdCB3aXRoIG1lIG9uIGEgcmVjZW50IHZpc2l0IHRvIHRoZSBlYXN0IGNvYXN0IHRvIHNlZSBDaHJpcyBCaXNjaG9mZiwgYW4gb2xkIE5ldyBZb3JrIENpdHkgZnJpZW5kIHdobyBoYXMgcGxhbnRlZCB2aW5lcyBvbiBhIHN0ZWVwIGhpbGxzaWRlIGluIE5ldyBZb3JrIFN0YXRl4oCZcyBVcHBlciBIdWRzb24gVmFsbGV5LjwvcD4KPHAgY2xhc3M9InAxIj5Gcm9tIGhpcyBjYWJpbiBpbiBDYW1icmlkZ2UsIE5ldyBZb3JrLCBwZWVyaW5nIG91dCBhIGJheSB3aW5kb3csIHdlIGNvdWxkIHNlZSB0aGUgdmluZXMgaGXigJlkIHBsYW50ZWQgZml2ZSB5ZWFycyBlYXJsaWVyIGFuZCB2YXN0IHN3YXRocyBvZiByb2xsaW5nIGhpbGxzIGJleW9uZCB0aGVtLiBJIGJyb3VnaHQgYSBib3R0bGUgb2YgPHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5kZWNhbnRlci5jb20vcHJlbWl1bS9qZXNzZS1rYXR6LWV4cGxvcmluZy1zb25vbWFzLWJvcmRlYXV4LWV4cHJlc3Npb25zLTQ4ODcxMC8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIG5vcmVmZXJyZXIiPkplc3NlIEthdHo8L2E+PC9zdHJvbmc+4oCZcyAyMDE4IERldmlsIFByb29mIE1hbGJlYyBmcm9tIHRoZSBBbGV4YW5kZXIgVmFsbGV5ICYjODIxMTsgdGFsayBhYm91dCByYXlzIG9mIGxpZ2h0LjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iaW5qZWN0aW9uIj48L2Rpdj4KPHAgY2xhc3M9InAxIj5XZSB0YWxrZWQgZm9yIGhvdXJzIGFib3V0IHRoaXMgZG9wcGVsZ8OkbmdlciBvZiBhIHdpbmUgYW5kIGl0cyBlZmZ1c2l2ZSBuZW9uIGJlYW1zIG9mIHN0cnVjdHVyZS4gSXQgc2VlbWVkIHRvIG1vcnBoIG1pbnV0ZSBieSBtaW51dGUgaW4gdGhlIGdsYXNzIGFzIEJpc2Nob2ZmLCBhbmQgSSB0cmFja2VkIHRoZSBzZXR0aW5nIHN1biBvdmVyIHNoYXBlbHkgaGlsbHMsIHRoZW1zZWx2ZXMgY2hhbmdpbmcgY29sb3VycywgdGhlaXIgc2hhcGVzIHNoaWZ0aW5nIGFzIG5pZ2h0ZmFsbCBkcmFwZWQgZWFjaCBzbm93LWNvdmVyZWQgaGlsbHkgY3Jlc3QgaW4gbmV3IGFuZ2xlcyBhbmQgZm9ybXMuPC9wPgo8cCBjbGFzcz0icDEiPkFzIEthdHogaXMgZm9uZCBvZiBzYXlpbmcsIOKAmExpdmUgd2VsbCwgZHJpbmsgd2VsbCwgYW5kIHRoZSBkZXZpbCBjYW7igJl0IGdldCB5YS7igJk8L3A+CjxwPgo="}

Jonathan’s top wines of 2022

