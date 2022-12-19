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Jonathan Cristaldi: my top fine wines of 2022

While legendary bottles like a 1974 Heitz rivalled a 1967 Beaulieu Vineyard Georges de Latour, Cristaldi takes a pensive track through personal favourites from Santa Barbara to Napa, Sonoma, and Champagne.
Jonathan Cristaldi Jonathan Cristaldi

It’s no exaggeration to say that in 2022, the majority of wines I sampled – and many that I drank and enjoyed – were Napa Cabernets.

Looking back over my notes during the months compiling the 2019 Napa Cabernet vintage report, I spent valuable time tasting with several of Napa’s top winemaking talents.

I spent time with Jean Hoefliger, Nigel Kinsman, Thomas Rivers Brown, Atelier Melka’s Maayan Koschitzky, consultant winemaker Julien Fayard, Harlan’s Cory Empting and Bob Levy, just to name a few.

Scroll down to see tasting notes and scores for Jonathan’s top fine wines of 2022

My top wines from that report are out in the world.

Jonathan’s top wines of 2022

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