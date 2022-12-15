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Rhône 2021: best value wines

Having tasted over 1,200 wines for his vintage report, Matt Walls picks his top value wines from both the northern and southern Rhône in 2021.
Matt Walls Matt Walls

Severe frost in early April wreaked havoc across both the northern and southern appellations of the Rhône Valley in 2021, with many producers losing a large majority of their crop.

The reds that did materialise tend towards lean, green flavours, because grapes struggled to ripen. A few producers struck lucky, with late-budding varieties or pockets of vineyard less affected by frost.

But overall, it is the whites that really shine, showing freshness, precision and longevity.

St-Joseph, Vacqueyras and Beaumes de Venise offer particularly good value this year.

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The best value Rhône 2021 wines to seek out:

Wines listed northern then southern Rhône, by colour and score.

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