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Rhône vintages: four to lay down and four to drink now

Have a few Rhône vintages in your cellar but unsure of the best time to drink them? Matt Walls recommends four vintages that are drinking well now, and four which need some more time.
Matt Walls Matt Walls

Which offers more pleasure: a wine from a great vintage, but too young, inexpressive and closed? Or a wine from a modest vintage that’s mature, aromatically open and ready to drink? Surely there’s no contest.

When it comes to enjoying the greatest Rhône wines, identifying the best vintages is the easy part. Knowing when best to open them is more difficult – but arguably more important.

Here are four vintages that will benefit from further ageing, and four that you should consider drinking up.

Scroll down to see tasting notes and scores for four Rhône wines to lay down and four to drink now

To lay down or drink up?

The wines below are listed by their vintage, in the same order as above.

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