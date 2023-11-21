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Hermitage 2022: Report and top-scoring wines

There were some true standouts from Hermitage in 2022 for both white and red, despite extreme drought and heat, although many will be for fairly early drinking.
Matt Walls Matt Walls

It’s an unusual style of red Hermitage this year: smaller in structure and stature than a usual year. Again, as with other appellations, it’s primarily down to problems with ripening – Guillaume Sorrel said it didn’t rain at all on the hill of Hermitage in June, July or August, and Maxime Chapoutier remembers the mercury hitting 40 ̊C as early as June.

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See all 400 Rhône 2022 tasting notes and scores

See also: Rhône 2022 full vintage report and top-scoring wines

Matt Walls’ top-scoring Hermitage 2022 wines:

The wines below scored 92 points and above, and are listed white then red in score order.

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