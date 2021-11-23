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Walls: Tasting Hermitage 2001 20 years on
Matt Walls
November 23, 2021
In 2001, George W. Bush was sworn in as the 43rd President of the United States. Meanwhile in the UK, Tony Blair led the Labour Party to its second landslide victory. A lot can change over the course of 20 years.
According to many
winemakers and wine collectors, this is how long a bottle of Hermitage should lay undisturbed until you open it. Is it really worth the wait? Rhône
I recently tasted 11 Hermitage 2001s – seven red, two white, two sweet – to test the 20 year hypothesis and see how these wines are looking today.
See Matt’s tasting notes and scores for 11 different Hermitage 2001 wines
Red, white and sweet
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