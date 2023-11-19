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Lirac & Tavel 2022: report and top-scoring wines

Discover Matt Walls' recommendations for Tavel and Lirac wines to seek out in 2022.
Matt Walls Matt Walls

Lirac

On top of drought and intense heat in 2022, the west bank of the Rhône also had to deal with hail, which caused localised damage.

The reds in Lirac are very concentrated this year, sometimes overripe or sternly tannic. The whites and rosés based on Clairette tend to be the most vibrant.

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Matt Walls’ top-scoring Lirac & Tavel 2022 wines:

See below all of the Tavel and Lirac wines from the 2022 en primeur report.

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