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Walls: Tasting Château de Montfaucon – ‘Lirac’s finest wines’

Matt Walls visits Château de Montfaucon and its current owner and winemaker Rodolphe de Pins in Lirac for an exclusive vertical of two of the finest wines of the appellation.
Matt Walls Matt Walls

How many wines can you name that contain over 20 grape varieties? Here’s one: Château de Montfaucon’s Lirac, Vin de Monsieur le Baron. Having tasted every vintage back to 2007, I can state with certainty that it’s one of Lirac’s greatest red wines.

If this sounds like faint praise, it’s not meant to. Admittedly, Lirac doesn’t currently have the same cachet as Châteauneuf-du-Pape, but it’s just on the other side of the Rhône river and has some pockets of exceptional terroir. What’s more, while the greatest Châteauneuf might set you back £400 a bottle, you can find Vin de Monsieur le Baron for closer to £40.

Scroll down to see tasting notes and scores for verticals of Vin de Monsieur le Baron and Vin de Madame la Comtesse

See the full verticals for Vin de Madame la Comtesse and Vin de Monsieur le Baron:

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