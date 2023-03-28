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Walls’ hidden gems: Domaine d’Abrigeon, Buisson

In a small village in the southern Rhône, to the north of better-known Rasteau and Cairanne, Matt Walls discovers a new domaine worth watching.
Matt Walls Matt Walls

Julien and Nadia d’Abrigeon stood before me like new parents: proud, exhausted, thrilled. Tasting with them in their rented cellar space, I shared their excitement for their new arrivals. It’s not often you get to taste the first vintage of a new domaine, especially not one so promising.

We’d just returned from visiting their vineyards in the village of Buisson. Not so long ago, this was an undesirable location. Cairanne and Rasteau inhabit the sun-warmed southern face of the Ventabren massif, whereas Buisson is located on its chilly northern slope. But today, cooler spots like this are beginning to come into their own.

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Matt Walls’ tasting notes and scores for five Domaine d’Abrigeon wines:

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