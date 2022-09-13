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Walls: Counoise spreads its wings

One of the Rhône’s lesser known grape varieties is seeing a revival not just in its native region, but also much further afield. Matt Walls explores how more and more winemakers might be calling on Counoise in a changing climate.
Matt Walls Matt Walls

It’s easy to forget that the southern Rhône’s four most prevalent red varieties aren’t indigenous. Grenache, Carignan and Mourvèdre all appear to originate from Spain; Syrah made its way down the river from the northern Rhône.

Of the long tail of other grapes, most have their roots closer to home. Plantings have dwindled in recent years, but today local varieties are experiencing renewed interest. One that’s finding a lot of fans – both in the Rhône and further afield – is Counoise.

Scroll down to see tasting notes and scores for four pure Counoise wines to seek out

Matt’s tasting notes and scores for four pure Counoise wines

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