{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer YTc4Njg0N2IwZjI4NGYxODViY2QxNDczYjdjOWQ0NDc3NjBhOTQ1YmI3OTViZTMxY2M2NDY5ZGRmZGRmZDA3NA","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Châteauneuf-du-Pape 2021: report and top-scoring wines

After tasting more than 400 Rhône 2021 wines, Matt Walls reflects on the successes of both the reds and whites in Châteauneuf-du-Pape.
Matt Walls Matt Walls

Châteauneuf-du-Pape wasn’t hit as hard as some appellations, thanks in part to its proximity to the Rhône river, and its openness to the mistral wind. Nevertheless, volumes are down by around 20%.

In some ways this feels like an old-fashioned vintage; measured alcohol, good acidity, strict tannins, and – when sufficiently ripe – this can make for an enjoyably fresh and balanced style.

Scroll down to see tasting notes and scores for the top Châteauneuf-du-Pape 2021 wines

Matt Walls’ top-scoring Châteauneuf-du-Pape 2021 wines

The wines below all scored 96 points or above, and are listed white then red in score order.

Related content

Châteauneuf-du-Pape 2020: report and top-scoring wines

Rhône 2021 full vintage report and top scoring wines

Walls: the best Rhône wines to buy in the UK right now

Latest Wine News