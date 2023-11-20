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Rasteau, Cairanne & Vinsobres 2022: report and top-scoring wines

Rasteau performed the best out of these three appellations in 2022, but there are still some early-drinking wines to be found from Cairanne, while Vinsobres struggled...Matt Walls highlights the wines to seek out.
Matt Walls Matt Walls

Rasteau

Outside Châteauneuf, the best performing appellation was Rasteau. There were no problems with green tannins here, which Jérôme Bressy of Domaine Gourt de Mautens believes is thanks to the abundance of clay. The 2022 vintage has delivered wines with bright fruit, good concentration and balanced alcohol. They are often robustly tannic however, so pay close attention to drinking windows.

Scroll down to see tasting notes and score for top Rasteau, Cairanne & Vinsobres 2022 wines

Matt Walls’ top-scoring Rasteau, Cairanne & Vinsobres 2022 wines:

See below the top-scoring Rasteau, Cairanne and Vinsobres wines, listed by appellation and white then red in score order.

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