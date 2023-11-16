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PREMIUM

Gigondas, Vacqueyras & Beaumes de Venise 2022: Report and top-scoring wines

Some interesting, ageworthy wines have emerged from these three appellations in 2022. Tread carefully and you'll be rewarded with juicy, well-balanced wines.
Matt Walls Matt Walls

Gigondas

The picture is more mixed in Gigondas than in Châteauneuf-du-Pape, with more instances of unripe tannin due to higher crop loads or picking too early.

The successful wines have impact, freshness and low alcohol, even if they aren’t always terribly deep or long in flavour. The best however are excellent, and I share the opinion of Louis Barruol of Château de Saint Cosme that these will age with interest.

Scroll down to see tasting notes and score for top Gigondas, Vacqueyras & Beaumes de Venise 2022 wines

Matt Walls’ top-scoring Gigondas, Vacqueyras & Beaumes de Venise 2022 wines:

The wines below all scored 92 points or above, and are listed in order of Gigondas, Vacqueyras and Beaumes de Venise, white then red in score order.

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