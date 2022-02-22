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Walls: Vacqueyras 2015 vs 2016 – how are they drinking now?

Having tasted 89 wines from 2015 and 2016, Matt Walls compares these two excellent quality, but stylistically different, vintages from Vacqueyras and provides his expert advice on which wines to buy.
Matt Walls Matt Walls

When most winemakers retire, their most important legacy is the wines they made, tucked away in cellars around the world.

But Serge Férigoule of Domaine le Sang des Cailloux leaves more than just his superlative red and white Vacqueyras.

Diary of a winemaker

Every day of his working life, Serge took notes of climatic observations from his vineyards, filling stacks of notebooks. They will provide an invaluable insight into a changing climate for generations to come.

Scroll down to see Matt Walls’ 22 top-scoring Vacqueyras wines from 2015 and 2016

They’re proving useful already. Before meeting me to discuss the differences between 2016 and 2015, his son Frédéri, who recently took over the estate, was easily able to look up the differences between these two exceptional years.

See Matt Walls’ 22 top-scoring Vacqueyras wines from 2015 and 2016:

The wines listed below all scored 93 points or above. 

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