{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer ZThjZTY5MDliYjVmMDhlZDE0MzJjMTU2MzBjOTk0Y2UxZjUzZDhlNWJhY2Y4YTlkZTNlNTI4MjQ4YTY3Yjc5MQ","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Walls: A vertical of a great Cornas cuvée

La Geynale by Vincent Paris is one of the great cuvées of Cornas says Matt Walls, who recently assessed a small vertical of recent vintages.
Matt Walls Matt Walls

A tasting note is a written record of an encounter with a wine. Sometimes the meeting is brief; you shake hands and move on.

But occasionally you become embroiled. Words spread across the page and spill down it, there is so much to say. Even before you’ve had time to draw any conclusions, you know you’re in the presence of something special.

Vincent Paris’ La Geynale from the hillside of Cornas, is reliably one such wine.

Scroll down to see notes and scores for Vincent Paris’ La Geynale

Vincent Paris, Cornas, La Geynale vertical

Related articles

Walls: Chasing freshness in Ventoux

Walls: M Chapoutier Hermitage Monier de la Sizeranne vertical

Walls: M Chapoutier Sélections Parcellaires 2023 tasting

Latest Wine News