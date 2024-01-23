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Matt Walls: M Chapoutier Hermitage Monier de la Sizeranne vertical

Matt Walls surveys Chapoutier's 'historical' Hermitage blend – Monier de la Sizeranne – which also pays tribute to one of the early advocates of braille.
Matt Walls Matt Walls

Have you ever noticed that some labels on Chapoutier’s wines feature braille as well as printed text? I asked Michel Chapoutier how this came about. 

The wealthy de la Sizeranne family lived in Tain l’Hermitage and had three children. One of them, Maurice, was blinded while playing with a bow and arrow aged nine years old. As an adult, Maurice de la Sizeranne (1857–1924), devoted himself to working for the benefit of blind people, and one of his achievements was to develop an abbreviated form of braille. 

The Chapoutier family bought some prime Hermitage vineyards from the de la Sizeranne family, and named its top wine ‘Monier de la Sizeranne’ in their honour. In 1995, Michel decided to add braille to the labels, partly to make his wines more accessible to visually impaired people, but also to remember Maurice.

Scroll down to see tasting notes and scores of 12 vintages of M Chapoutier’s Mornier de la Sizeranne

Monier de la Sizeranne: 12 vintages tasted

Wines are listed in order of vintage, from youngest to oldest

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