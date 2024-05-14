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Walls: Exclusive first taste of M Chapoutier’s Sélections Parcellaires 2023

Chapoutier's single-vineyard releases give a useful taste of what's to come from the Rhône Valley's 2023 vintage. Matt Walls gets an exclusive first taste.
Matt Walls Matt Walls

Every year, Michel Chapoutier launches his Rhône single-vineyard wines way before his neighbours, and bang in the middle of the Bordeaux en primeur campaign to boot. You have to admire his chutzpah. Chapoutier never was a shrinking violet, and his wines are just as bold.

I’ll be visiting the Rhône in October this year to taste the 2023 vintage in more detail, working my way through every appellation, both north and south. In the meantime, this tasting always acts as a tantalising scent on the wind, a whisper of what’s to come.

Scroll down to see tasting notes and scores for the 2023 Sélections Parcellaires

Matt Walls’ exclusive first taste of M Chapoutier’s Sélections Parcellaires

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