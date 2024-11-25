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Southern Rhône 2023: The connoisseur’s guide
Matt Walls
November 25, 2024
Southern Rhône overall vintage rating:
3.5 / 5
A juicy, ripe vintage, relatively soft in tannin and acidity, but nonetheless displaying detailed terroir expression. Châteauneuf more mixed; some excellent, others overripe. Consistently good vintage for whites throughout the region.
Red wine of the vintage:
Domaine Santa Duc, Clos des Hospices, Gigondas, 2023 White wine of the vintage:
Domaine de Beaurenard Boisrenard, Châteauneuf-du-Pape, 2023
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Top-scoring southern Rhône 2023 wines:
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