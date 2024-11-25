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Southern Rhône 2023: The connoisseur’s guide

Matt Walls takes a broad view of the southern half of the Rhône Valley in 2023, where a wet start gave way to scorching temperatures.
Matt Walls Matt Walls

Southern Rhône overall vintage rating: 3.5 / 5

A juicy, ripe vintage, relatively soft in tannin and acidity, but nonetheless displaying detailed terroir expression. Châteauneuf more mixed; some excellent, others overripe. Consistently good vintage for whites throughout the region.

Red wine of the vintage:

Domaine Santa Duc, Clos des Hospices, Gigondas, 2023

White wine of the vintage:

Domaine de Beaurenard Boisrenard, Châteauneuf-du-Pape, 2023

Scroll down for Matt Walls’ top-scoring 2023 wines from the southern Rhône

Top-scoring southern Rhône 2023 wines:

Highest scoring wines are listed white, then red in score order.

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