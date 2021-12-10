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Côte-Rôtie & Condrieu 2020: report and top-scoring wines

Matt Walls finds ripeness and fine tannins in the 2020 Côte-Rôties, with many drinking well already. While in Condrieu he finds finesse and drinkability, if a slight lack of concentration.
Matt Walls Matt Walls

Tasting the 2020 Côte-Rôties reminded me of the 2016s – while some are on the light side, the wines are ripe with a fine tannic frame.

They are noticeably more slender and less potent than the previous few vintages and will drink well straight away.

Scroll down for tasting notes and scores for the Côte-Rôtie & Condrieu 2020 top-scoring wines

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