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PREMIUM

Côte-Rôtie & Condrieu 2021: report and top-scoring wines

Variations in quality for Côte-Rôtie's reds, and some gems to seek out for Condrieu's whites: Matt Walls assesses the wines from the furthest reaches of the northern Rhône in 2021.
Matt Walls Matt Walls

Is frost a bad thing? Yes; but it can have unexpected benefits. It can kill shoots, reducing yields, but it doesn’t necessarily affect quality.

In cooler growing seasons, vines with fewer bunches can find it easier to ripen them. So given the inclement conditions that followed the frost in 2021, optimists might consider it advantageous that the crop load had been lightened.

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Matt Walls’ top-scoring Côte-Rôtie & Condrieu 2021 wines:

The wines below all scored 95 points or above, and are listed Condrieu then Côte-Rôtie in score order.

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