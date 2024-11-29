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Rasteau, Cairanne & Vinsobres 2023: Report and top-scoring wines

Matt Walls finds plenty to like in the wines of these three appellations in 2023, with Rasteau and Vinsobres in particular offering balanced, accessible wines.
Matt Walls Matt Walls

Vinsobres

It was a very good vintage in Vinsobres, the wines expressing all the classic markers of this terroir: bold, punchy tannins and concentrated, dense fruit. Acid and alcohol levels were more balanced here than further south. If you’re unfamiliar with this cru, 2023 is a good year to explore it.

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Matt Walls’ top-scoring Rasteau, Cairanne & Vinsobres 2023 wines:

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