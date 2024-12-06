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PREMIUM

Hermitage 2023: Report and top-scoring wines

A supple and ample vintage on the hill of Hermitage, that favours whites over the reds, the latter offering early drinking potential.
Matt Walls Matt Walls

The style of red Hermitage this year is relatively approachable, the structures are a little more rounded and less rigid than in some vintages.

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Top-scoring Hermitage wines in 2023:

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