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Crémant de Bourgogne: 10 Burgundian fizz that tickle the tastebuds

If you’re after a value alternative to Champagne, look no further. These 10 wines, and others of the style, offer excellent bang for your sparkling buck.
Andy Howard MW Andy Howard MW

French sparkling wines designated as Crémant are produced using the traditional method as practised in Champagne, involving a second fermentation in the bottle, and Crémant de Bourgogne is the leading example in this important sector.

Across France, more than 100 million bottles of Crémant are produced each year, in eight regions: Alsace, Bordeaux, Burgundy, Die (in the Rhône), Jura, Limoux, Loire and Savoie.

Crémant de Bourgogne is the closest in style to Champagne, mainly due to the use of Chardonnay and Pinot Noir as the key varieties (although Aligoté plays a significant role in many blends).

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Andy’s top 10 Crémant de Bourgogne picks

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