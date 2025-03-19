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Burgundy on a budget: 10 tips to buying smarter

With prices hitting new heights every year, where are the places Burgundy lovers should be looking for bargains today and in the future?
Anna Lee Iijima Anna Lee Iijima

Looking for value in Burgundy? There’s no doubt, it’s a challenge.

‘In the grand scheme of the world of wines, value is pretty much nonexistent from Burgundy at this point,’ says Jonathan Eichholz MS, co-owner of New York City restaurant pop-up Aftergold and educator at GuildSomm International.

Indeed, a decade ago, stellar expressions of Burgundy’s top sites and winemakers could be found in the $30-$50 (£30-£38) range from US merchants.

Today, says Eichholz, prices for quality Burgundy begin at $60-$80, a reflection of both skyrocketing demand and scarcity.

Nonetheless, you can still find relative value in Burgundy. Lesser-known villages in the shadow of the Côte d’Or’s star appellations still offer reasonably priced wines, particularly in the outer fringes, where the warming climate has widened the margins for fine winemaking.

The region’s historic négociant networks and large domaines provide opportunities to find value, too.

And according to Arnaud Tronche, director of Paris wine store and restaurant Legrand Filles et Fils, a new wave of boutique producers and micro-négociants also offer potential contenders.

Here are 10 tips for discovering the value that still exists in Burgundy today.

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