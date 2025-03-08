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Trailblazers: Pioneering women in wine

Anne Krebiehl MW introduces four inspirational women who each forged a path in wine that others could follow.
Anne Krebiehl MW Anne Krebiehl MW

For one, it was a sip of Champagne snaffled from her grandfather’s glass as a young girl; for another, a first teenage glass of wine in a restaurant just outside Chicago.

For one, it famously was a 1959 Chambolle-Musigny Les Amoureuses on a college date, and for yet another, it was the early realisation that wine is ‘this extraordinary pleasure that comes from nature, the source of beauty and thoughtfulness, not something you put on a shelf, but something you take into your body’.

All of these wine epiphanies happened 50, 60, even 70 years ago and set four different women on the path of wine – at a time when it still was very much a man’s world. They needed grit, resilience and determination to succeed, but all rose to the top of their professions.

While none of these women necessarily see themselves as trailblazers, they undoubtedly are, rising to the top in what Elin McCoy calls a ‘golden age of publishing’.

They lived through an era that saw wine become a global phenomenon, played a key part in democratising it and inspired legions of other women either to pick a career in wine – like yours truly – or develop a taste of their own.

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