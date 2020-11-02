Something has shifted in Champagne. A raft of recent announcements has put female talent in the spotlight, to an extent never seen before. High-profile appointments at Krug and Taittinger made headlines, but women are now at the helm elsewhere, too: at independent growers, at houses small and large, family- and corporate-owned.
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Eight Champagnes to try
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