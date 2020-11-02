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Women of Champagne

A woman, in charge of production at a Champagne house? Not so long ago, the idea would have raised many an eyebrow in this traditional region. Happily the wine world has moved on and female chefs de cave and consultants are firmly in place at some of the most prestigious producers. Anne Krebiehl MW highlights the work and philosophies of eight of them, and tastes the wines...
Anne Krebiehl MW Anne Krebiehl MW

Something has shifted in Champagne. A raft of recent announcements has put female talent in the spotlight, to an extent never seen before. High-profile appointments at Krug and Taittinger made headlines, but women are now at the helm elsewhere, too: at independent growers, at houses small and large, family- and corporate-owned.

Eight Champagnes to try

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