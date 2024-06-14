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Volnay’s new generation takes the reins

In the Côte de Beaune’s sedate stone-walled villages there is fresh impetus as younger hands pick up winery reins – and right now, this is particularly the case in one of the region’s most admired appellations. Meet seven of Volnay’s key producers, along with a selection of their excellent wines.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

Without Volnay, there is simply no joy,’ declared historian Claude Courtépée in his 18th-century work on the Duchy of Burgundy. The delights of the wine from this village have been known since before the dukes constructed their château there in the 11th century, while today’s wine lovers are discovering them again thanks to the able work of a new generation of winemakers.

While generational change is always occurring, it seems there are currently an unusually high number of fresh faces in Volnay, including the young winemakers Clément Boillot, Pierrick Bouley, Thomas Bouley, Marc-Olivier Buffet, Thibaud Clerget and Maxime Dubuet-Boillot.

To this, one should add Clothilde Lafarge, although her parents Frédéric and Chantal are still very much involved in the family domaine.

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Wine selections and tasting notes by Charles Curtis MW:

Alcohol levels given where available

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