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PREMIUM

Best value Burgundy 2022 wines en primeur

Despite the rarity and rising prices, value does still exist in Burgundy if you know where to look. Charles Curtis MW reveals his tips for the 2022 vintage.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

Best producers:

  • Jean Chartron
  • Lucien Jacob
  • Domaine Cécile Tremblay
  • Domaine Pierre Boisson
  • Sylvain Pataille
  • Domaine Michel Lafarge

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All Charles’ top Burgundy 2022 wines all scoring 94 points or above

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Morey-St-Denis | Chambolle-Musigny | Chassagne & Puligny-Montrachet | Vosne-Romanée & Nuits-St-Georges | Pommard & Volnay | Gevrey-Chambertin | Meursault | Northern Côte de Beaune

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