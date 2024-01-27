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Best value Burgundy 2022 wines en primeur
Charles Curtis MW
Best producers:
- Jean Chartron
- Lucien Jacob
- Domaine Cécile Tremblay
- Domaine Pierre Boisson
- Sylvain Pataille
- Domaine Michel Lafarge
Scroll down for tasting notes and scores for Charles’ top-scoring Bourgogne 2022 wines
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Quick links:
See further analysis and top-scoring wines of the following areas:
Morey-St-Denis | Chambolle-Musigny | Chassagne & Puligny-Montrachet | Vosne-Romanée & Nuits-St-Georges | Pommard & Volnay | Gevrey-Chambertin | Meursault | Northern Côte de Beaune
See tasting notes and scores for Charles Curtis MW’s top-scoring value Burgundy 2022 wines:
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