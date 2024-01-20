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PREMIUM

Top Chassagne & Puligny-Montrachet 2022 wines en primeur

A banner year beckons for both Chassagne and Puligny-Montrachet in 2022 says Charles Curtis MW.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

Best producers:

  • Domaine Pierre-Yves Colin-Morey (Chassagne)
  • Domaine Paul Pillot (Chassagne)
  • Domaine Blain-Gagnard (Chassagne)
  • Domaine Lamy-Caillat (Chassagne)
  • Domaine Michel Niellon (Chassagne)
  • Domaine Jean Chartron (Puligny)
  • Domaine Alvina Pernot (Puligny)
  • Domaine François Carillon (Puligny)

Scroll down for tasting notes and scores for Charles’ top-scoring Chassagne-Montrachet and Puligny-Montrachet 2022 wines

See the score table listing Charles’ top Burgundy 2022 wines all scoring 94 points or above

All 700+ Burgundy 2022 tasting notes and scores

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Vosne-Romanée & Nuits-St-Georges | Chambolle-Musigny 

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