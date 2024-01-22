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PREMIUM

Top Gevrey-Chambertin 2022 wines en primeur

Drought and floods couldn't hold back Gevrey-Chambertin in 2022, with the appellation enjoying superb results – as Charles Curtis MW discovers.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

Best producers:

  • Domaine Armand Rousseau
  • Domaine Dugat-Py
  • Domaine Duroché
  • Domaine Trapet
  • Domaine Rossignol-Trapet
  • Domaine Denis Mortet

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See the score table listing Charles’ top Burgundy 2022 wines all scoring 94 points or above

All 700+ Burgundy 2022 tasting notes and scores

Quick links:

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Morey-St-Denis | Chambolle-Musigny | Chassagne & Puligny-Montrachet | Vosne-Romanée & Nuits-St-Georges | Pommard & Volnay

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