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Aligoté: Burgundy’s other white wine plus 26 of the best to seek out

Burgundy’s ‘other’ white variety is stepping out into a spotlight of its own, with a momentum brought by a highly committed band of producers enthused by its sprightly charms and perhaps hidden potential.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

Aligoté gets no respect. While Chardonnay is extolled as giving a wine of elegance, finesse, complexity and length, and has been called the world’s finest white wine grape, Aligoté is often considered inferior: Anthony Hanson MW noted in his influential 1982 work Burgundy (Faber & Faber), ‘…its wine has higher acidity and less length, flavour and roundness than that of the Chardonnay’.

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Despite its comparative lack of finesse, Aligoté is fun, and today a generation of young winemakers is experimenting with Aligoté, with delicious results. It provides a lively, aromatic wine and is often very reasonably priced, in contrast to the more reserved, almost neutral aromas of Chardonnay and its increasingly hefty price-tag.

If there were an Oscar for Best Supporting Grape Variety in Burgundy, it would certainly go to Aligoté.

Exemplary Aligoté:  26 of the best across Burgundy

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