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DRC 2020 in bottle: 10 wines tasted and rated

Charles Curtis MW presents his verdict on the new 2020 Domaine de la Romanée-Conti wines now that they're in bottle.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

2020 – everywhere – was a whirlwind of a year. With several years of perspective, however, a different view comes into focus. According to Perrine Fenal, co-director of the Domaine de la Romanée-Conti, ‘We were working in calm, serenity, and happiness’.

As difficult as the conditions of the lockdown were, vignerons were needed to work outdoors in solitary conditions albeit with marvelous weather and many found the experience invigorating. Her co-director, Bertrand de Villaine, noted ‘It was a very personal time – we all used the time to get closer’.

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The DRC 2020 wine tasted:

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