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Domaine de la Romanée-Conti 2019: in-bottle tasting

Andy Howard MW joins a small group of journalists for the UK launch of the 2019s from Domaine de la Romanée-Conti, the first and highly-coveted opportunity to taste these wines in bottle.
Andy Howard MW Andy Howard MW

For Burgundy lovers, there is no more evocative and aspirational name than that of Domaine de la Romanée-Conti. This remarkable domaine has been at the peak of the quality pyramid both within Burgundy and around the world for many decades.

It was with great excitement that I attended the launch of the domaine’s recently bottled 2019 vintage at the offices of its exclusive UK importer, Corney & Barrow.

Scroll down to see tasting notes and scores for the eight Domaine de la Romanée-Conti 2019 in-bottle wines

A small number of journalists and regular buyers were invited to join the reverential gathering at the beginning of February.

It was an additional privilege to meet with Aubert de Villaine, who had made the trip from France along with new co-directors Bertrand de Villaine and Perrine Fenal, daughter of Lalou Bize-Leroy.

Aubert de Villaine

Aubert de Villaine at the UK tasting of the Domaine de la Romanée-Conti 2019 wines

Tasting the Domaine de la Romanée-Conti 2019 in-bottle wines

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