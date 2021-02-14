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Domaine de la Romanée-Conti 2019: wines rated and reviewed

Charles Curtis MW reviews the 2019 vintage from legendary producer Domaine de la Romanée-Conti.
Charles Curtis MW

The Domaine de la Romanée-Conti occupies a unique place at the summit of esteem and quality in the world of Burgundy.

As befits a domaine of such renown, it is sometimes thought of as unchanging, but in truth the domaine has never ceased to evolve.

They have long used organic farming and have begun fully biodynamic practice in 2007 under the supervision of Nicolas Jacob, who became vineyard manager in 2006. Jacob took over from Gérard Marlot, who had come in 1986 with cellar master Bernard Noblet.

Charles Curtis MW rates the Domaine de la Romanée-Conti 2019 releases

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