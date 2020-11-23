{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer MzQwZTQwY2U1YTJmNDQ3MzAyMzhkMGM0M2IzYzM0MDJjNTkxYzdjZTcxYjRmMjdiNmZlNTZkYWI0NDA0OGY4Mw","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Chablis 2019: Full vintage report and top-scoring wines

Andy Howard MW reports on the low-yielding Chablis 2019 vintage finding it delivered highly-concentrated and complex wines with quality on show across all tiers and, while some are offering early drinking pleasure, others have long ageing potential.
Andy Howard MW Andy Howard MW

Quick links

Individual appellation analysis and top-scoring wines coming soon:

Chablis Grand Cru, Chablis Premier Cru, Chablis, Petit Chablis, Top value Chablis 2019

Summing up 2019, Louis Moreau, president of the Chablis Commission of the Burgundy wine board (BIVB), said ‘we have been able to produce a top-quality vintage’.

After recently tasting 250 samples in London, my take is that 2019 is a fine year for Chablis, and that lovers of the wines emanating from this cool northern outpost of Burgundy, should buy with confidence. 

Scroll down for Andy Howard’s top-scoring Chablis 2019 wines

In broad terms, it can be viewed as a ‘half-way house’ between the higher acidity levels seen in 2017, and the ripe, rounded, less acidic 2018s.

See Andy Howard’s Top-scoring Chablis 2019 wines

All wines scored 94 points or above.

Read next

Chablis 2019: Top Scoring Grand Cru wines
A Decanter guide to Chablis Premier Cru
Mâconnais magic: Tasting Domaine Thibert’s Vignes Blanches 2010-2017

Latest Wine News