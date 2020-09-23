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Mâconnais magic: Tasting Domaine Thibert’s Vignes Blanche 2017-2010

With vineyards located in prime locations across Burgundy's Mâconnais, this family-owned and run estate is dedicated to single parcel expressions and produces some of the region's very best wines. Georgie Hindle talks to the brother and sister team at the helm and tastes a vertical of their Pouilly-Fuissé Vignes Blanches from 2010-2017...
Georgina Hindle Georgina Hindle

Starting with a tiny plot in 1967, but with historical links back to 1668, Domaine Thibert has expanded and flourished over the generations to a holding today of 26ha of prime vineyard sites dispersed throughout southern Mâconnais.

After taking over from their parents when they retired, Domaine Thibert is now run by brother and sister team Christophe Thibert. who joined the family business in 1991 and Sandrine Thibert-Needham in 1999.

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