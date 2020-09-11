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Burgundy revival: New lease of life for Maison Edouard Delaunay

Opportunities to buy back historical family wine estates don't often come around, but after 25 years Laurent Delaunay is once again making wine under the Edouard Delaunay name. Georgina Hindle finds out about the estate's resurgence and tastes eleven wines from the range...
Georgina Hindle Georgina Hindle

‘I had lost enough time,’ said fifth-generation Laurent Delaunay when talking about the purchase of his father’s estate in 2017.

Established in 1893 by Laurent’s great-great-grandfather, Maison Edouard Delauany had been a successful wine business, but was reluctantly sold after illness and hard times struck in the early 1990s. It remained under the ownership of négociant Jean-Claude Boisset until two years ago when Burgundy-born Laurent and his wife Catherine struck a deal to buy it back.

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