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PREMIUM

Behind Burgundy’s boutique micro-négoce: Les Parcellaires de Saulx

Andy Howard MW explores the background of this relatively new Burgundy producer and tastes nine wines from their portfolio...
Andy Howard MW Andy Howard MW

Les Parcellaires de Saulx is a new venture based around an old Maison de Vins in Meursault. Although owned by the same team who purchased Domaine Belleville in 2017, Les Parcellaires is a distinctly different operation.

See Andy Howard MW’s tasting notes and scores of Les Parcellaires de Saulx wines

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