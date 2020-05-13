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Burgundy: Meet 10 exceptional winemaking talents

The complexities of Burgundy, its appellations, walled slopes and dynastic stories are a source of fascination for many wine lovers. Inspired by research for her latest book, Jeannie Cho Lee MW highlights 10 personalities leading dynamic change in the region...
Jeannie Cho Lee MW Jeannie Cho Lee MW

On a rainy Friday afternoon in March 2020, the second day of the Zachys Burgundy auction at Le Bernardin Privé New York was in full swing. Champagne flowed from 10am, and by lunchtime, grand cru red and white Burgundy wines were being generously shared among 150 registered bidders in the packed room. This was a hardcore Burgundy wine lovers’ gathering in celebration of the La Paulée weekend – even as Covid-19 was wreaking havoc around the world, with the US confirming 550 cases that weekend and only two weeks before the city-wide lockdown.

See Jeannie Cho Lee MW’s Burgundy ‘winemaking talent’ tasting notes and scores

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