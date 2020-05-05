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PREMIUM

Exploring quality at Maison Albert Bichot plus 17 wines worth seeking out

A trip to Burgundy earlier this year led Andy Howard MW to discover the many facets, and wines, of the historic, family-owned company - one of the largest and most dynamic producers in the region...
Andy Howard MW Andy Howard MW

In mid-February, I was invited by my Master of Wine colleague Richard Bampfield MW, to join him on a three-day visit he was making with a group of students to Burgundy. The focus was Maison Bichot – one of the most influential producers within Bourgogne.

See Andy Howard MW’s Bichot tasting notes and scores

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