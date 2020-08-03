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Chablis 2017 v 2018: 40 wines rated

Georgina Hindle compares two quality vintages in Chablis and finds the best deliver characteristic zest and refreshing wines that offer drinking pleasure now, but also the balance and intensity to keep and age...
Georgina Hindle Georgina Hindle

Both the 2017 and 2018 vintages yielded quality wines in Chablis with one year producing vastly more quantity than the other.

Chablis suffered greatly in 2017 with frost severely depleting the overall yields achievable at harvest time – the second year in a row for the region’s producers. However, the grapes that were picked remained high quality giving the 2017s good balance with clear focus and freshness.

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